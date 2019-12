Incidente Roma |”Non troviamo il cellulare e le chiavi di casa di Gaia, aiutateci”

“Chiunque abbia ritrovato il cellulare di mia figlia Gaia lo consegni alle forze dell’ordine”. Sono le parole della mamma di Gaia Von Freymann, una delle due 16enni investite e uccise a Roma in corso Francia nella notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre. Coinvolto nell’incidente c’è Pietro Genovese, figlio del regista Paolo, che si trovava alla guida dell’auto.

La madre di Gaia, che si è presentata sul luogo del dramma, ha spiegato: “È un iPhone 8 con la cover rossa. Gaia quella sera non aveva la borsa ma aveva tutto in tasca. Chiunque ritrovi effetti personali delle ragazze, per favore li riconsegni”.

