La Puglia stanza il bonus matrimonio: 1500 euro per chi si sposa nel 2020

1.500 euro di bonus per le coppie che decidono di sposarsi in Puglia nel 2020. Il Bonus matrimonio stanziato dalla Regione “per tutte le coppie che si sono sposate in questo periodo difficile e che si sposeranno entro la fine dell’anno” può essere richiesto fino al 10 dicembre 2020. Potrà essere utilizzato per coprire i costi del ricevimento nuziale ed è retroattivo quindi lo si può chiedere anche ad evento concluso.

“Una piccola cifra sì, ma utile ad attutire le difficoltà del momento” ha scritto in un post su Facebook, corredato da video messaggio, il governatore della Puglia, Michele Emiliano. Una mossa intelligente per aiutare le imprese della filiera wedding. Il business dei matrimoni in Puglia a fruttato un miliardo di euro solo nel 2019. Quest’anno l’inevitabile arresto. Il 90% dei matrimoni programmati per il 2020 infatti è stati rinviato al 2021 e ha riguardato ben 50mila coppie. L’effetto domino è stato devastante inglobando nella frenata camerieri, parrucchieri, estetisti, musicisti, organizzatori di eventi, fotografi, fioristi, agenzie viaggio, negozi di abiti da sposa e tanti altri esercizi.

Leggi anche: 1. Regno Unito: decide di fare la proposta di matrimonio alla sua fidanzata con 100 candeline ma la casa va a fuoco/2.Lui si sposa, ma l’amante fa irruzione durante il matrimonio: “Sono incinta, è tuo figlio”/3.Coronavirus, allerta per un nuovo focolaio a Enna dopo un matrimonio: 90 invitati in quarantena

Potrebbero interessarti Esclusivo TPI: “La scuola così non è sicura”. Le lettere di diffida degli insegnanti ai presidi “Ha la febbre? Prenda una Tachipirina e vada comunque a fare il test”: l’assurda storia di una milanese Montepulciano, “santone” arrestato con l’accusa di violenze sessuali: ipnotizzava gli adepti per renderli più docili