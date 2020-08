Lui si sposa, ma l’amante fa irruzione durante il matrimonio: “Sono incinta, è tuo figlio”

Una donna ha fatto irruzione durante un matrimonio urlando davanti a tutti di essere incinta dello sposo. È accaduto a Detroit in Michigan, Stati Uniti, e il video che riprende la scena è finito su Tik Tok, dove ha in poche ore raggiunto milioni di visualizzazioni. La clip, di 33 secondi, mostra l’arrivo della donna e la reazione della sposa e degli ospiti presenti alle sue parole, che hanno lasciano tutti sotto shock.

Quando la donna si è presentata alle nozze, il pastore stava leggendo, come di rito, i voti alla coppia. “Anthony! Fai finta di non conoscermi? Non hai preso la tua medicina oggi? Anthony, so che mi senti! Ti comporti come se non mi conoscessi … Ho qui il tuo bambino!”, sono state le parole, come riportato dal Daily Star, della donna che ha dichiarato di portare in grembo il figlio dello sposo.

