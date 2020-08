Fa la proposta di matrimonio con 100 candeline ma la casa va a fuoco

Decide di fare la proposta di matrimonio alla sua fidanzata utilizzando 100 candeline per formare la scritta “Vuoi sposarmi?”, ma finisce per dare fuoco alla loro casa. È quanto accaduto lo scorso lunedì 3 agosto a un 26enne di Sheffield, città della contea inglese South Yorkshire. A raccontare la singolare vicenda è stato il quotidiano Telegraph, secondo cui Albert Ndreu, questo il nome del promesso sposo, per settimane ha pianificato il momento in cui avrebbe chiesto la mano della sua fidanzata Valerija Madevic. L’uomo aveva deciso di scrivere “Vuoi sposarmi?” con 100 candeline e di adornare l’appartamento con 60 palloncini.

Quando il giovane si è allontanato dalla casa per andare a prendere la sua fidanzata, e farle la sorpresa, l’appartamento è andato a fuoco proprio a causa di una delle candele. In breve tempo sono intervenuti i vigili del fuoco, i quali hanno domato l’incendio, che fortunatamente non ha provocato feriti. “Valerija dice sempre che la cosa più importante sono i piccoli gesti quotidiani, ma volevo fare qualcosa di speciale per la proposta. Non è andata esattamente come pensavo, ma lei ha detto di sì” ha dichiarato il 26enne aggiungendo anche: “Spero che questo serva da avvertimento ad altri”.

