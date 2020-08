Scopre il tradimento della moglie grazie a Google Maps

Scopre il tradimento della moglie grazie a Google Maps: è quanto accaduto in Perù a un uomo, che ha raccontato la vicenda sui suoi profili social. Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava navigando sul celebre sito che permette la ricerca e la visualizzazione di carte geografiche quando, attraverso il servizio Street View, è incappato in una strada al centro di Lima. Qui, ha notato due persone sedute su una panchina: una donna con indosso un top nero e un cardigan bianco, un paio di jeans neri e stivali e un uomo con un paio di blue jeans e un maglione bianco.

Nell’immagine si vede l’uomo, sdraiato sulla panchina, con la testa appoggiata sulle gambe della donna, che sembra accarezzare il viso dell’uomo in un gesto di tenerezza. Sebbene i volti dei due siano stati offuscati per motivi di privacy da Google Maps, sono bastati i vestiti della donna a insospettire il marito, il quale ha affrontato la moglie mostrandole la foto e mettendola davanti l’evidenza. La donna ha dunque confessato il tradimento e ora la coppia sta affrontando le pratiche per il divorzio.

Leggi anche: 1. Sydney, impreca in dialetto barese e lo zio emigrato lo riconosce: non si vedevano da 15 anni/ 2. Indossava un tanga come mascherina: arrestato in Norvegia John McAfee, “papà” del primo antivirus per computer / 3. Fa sesso con il compagno mentre il figlio è nella stessa stanza, i fan contro l’influencer: “Così lo traumatizzi”

Potrebbero interessarti Usa 2020: perché, nonostante sia molto indietro nei sondaggi, Trump può ancora vincere le elezioni TikTok, nella guerra di Trump alla Cina a vincere sarà la “dittatura digitale” della Silicon Valley Sydney, impreca in dialetto barese e lo zio emigrato lo riconosce