Da Napoli a Verona passando per Catania: le proteste in Italia contro il nuovo Dpcm | VIDEO

Da Napoli a Verona passando per Catania: le proteste in Italia contro il nuovo Dpcm

L’impennata di contagi Covid in Italia ha costretto il governo a prendere misure più stringenti, varando un nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte domenica 25 ottobre, ma entrato in vigore oggi e le proteste sono già iniziate. Sulla scia delle manifestazioni di Napoli anche altre città si sono unite al grido “Tu ci chiudi, tu ci paghi”. In strada non è scesa solo la destra o la criminalità organizzata come è successo nella città partenopea, ma anche commercianti, esercenti, cittadini. E la situazione si fa sempre più allarmante.

