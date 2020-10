Coronavirus, il Piemonte chiude i centri commerciali nei fine settimana

Dopo il coprifuoco in Lombardia e in Campania, anche il Piemonte si muove verso le prime chiusure. Centri commerciali, non alimentari, saranno chiusi nel fine settimana. Lo ha annunciato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. “Entro questa sera firmerò un’ordinanza – spiega – che chiude i centri commerciali il sabato e la domenica su tutto il territorio regionale. Rimarrà aperta solo la parte alimentare e le farmacie, i generi cioè di prima necessità”.

