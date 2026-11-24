Oltre trent’anni di annotazioni private, scritte da Jorge Mario Bergoglio in un’agenda nera tra il 1992 e il 2024, sono state raccolte dal cardinale Victor Manuel Fernandez nel libro Il diario personale di Papa Francesco. Nel volume, edito da Lev e anticipato in alcuni estratti da Repubblica e Corriere della Sera, l’ex Pontefice rivela di aver “visto il diavolo”. E aggiunge: “Gli attacchi del diavolo, sotto vari aspetti, sono aumentati, sono più forti e più improvvisi”. Nel 2018 Bergoglio annota: “Ieri notte ho visto l’ingresso dell’inferno. La seduzione pagana con tutta la sua forza. Mi sono affacciato a guardare un po’ e mi ha terrorizzato”.

Secondo Fernandez il 2021 e 2022 sono “forse il suo peggior periodo di tentazioni. È stato un tempo oscuro”. Secondo il cardinale, Francesco si sentiva esposto alla “curiosità riduttiva”. Una dinamica legata alla gestione del potere: “In definitiva – spiega il cardinale Prefetto della Fede – è una tentazione legata al potere, è la curiosità di provare cosa significa dispiegare il proprio potere”. Bergoglio rifiutava di diventare qualcuno “che usa gli altri come burattini”. Negli scritti privati, Papa Francesco parla anche degli abusi all’interno della Chiesa: “Desolato per la situazione cilena e dal dialogo con i giornalisti sull’aereo. Lì sono caduto dalla branda, ho preso consapevolezza della gravità del problema… Mi è costato accettare la questione del Cile, non pensavo fosse così grave”. L’ultimo appunto risale al 18 agosto 2024, poco più di sei mesi prima di morire, in cui Bergoglio chiede “alla Vergine di prendersi cura di me e di aiutarmi”.