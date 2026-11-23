Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e l’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani APS (AGESCI) hanno sottoscritto il 20 novembre, presso la sede nazionale del CNSAS, un accordo di collaborazione finalizzato a promuovere la cultura della sicurezza, la prevenzione degli incidenti e una frequentazione sempre più consapevole degli ambienti montani e naturali. A firmare l’intesa sono stati Francesco Scoppola, Presidente del Comitato nazionale AGESCI, e Maurizio Dellantonio, Presidente nazionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

L’accordo, della durata di tre anni, nasce dalla condivisione di valori e obiettivi comuni: l’attenzione alla formazione delle nuove generazioni, il rispetto dell’ambiente naturale, la responsabilità individuale e collettiva e la consapevolezza dei rischi connessi alle attività all’aperto. La collaborazione si svilupperà attraverso iniziative formative e di sensibilizzazione rivolte ai capi scout e, più in generale, alla cittadinanza. Il CNSAS potrà mettere a disposizione le proprie competenze tecniche e i propri materiali didattici per favorire la diffusione delle buone pratiche di prevenzione, anche attraverso incontri, seminari, guide e contenuti multimediali.

Le due organizzazioni si impegnano inoltre a promuovere almeno un’iniziativa congiunta ogni anno, dedicata alla sicurezza in montagna e negli ambienti naturali, con particolare attenzione alle attività educative rivolte ai giovani. Un ulteriore ambito di collaborazione riguarderà l’obiettivo di individuare i principali fattori di rischio che coinvolgono gli scout e sviluppare strumenti di prevenzione sempre più efficaci. L’accordo prevede anche un coordinamento nelle attività di comunicazione istituzionale, in particolare in occasione di interventi di soccorso che coinvolgano membri dell’associazione.

Particolare attenzione sarà dedicata a GeoResQ, l’applicazione promossa dal CNSAS e dal Club Alpino Italiano (CAI), che offre funzionalità utili alla sicurezza e alla richiesta di soccorso durante le attività in ambiente naturale. AGESCI si impegna a favorirne la conoscenza e l’utilizzo tra i capi scout, mentre il CNSAS metterà a disposizione materiali informativi e strumenti di supporto. La collaborazione comprenderà anche campagne di sensibilizzazione e la condivisione di contenuti educativi attraverso i rispettivi canali di comunicazione e le pubblicazioni associative.

Con questa intesa, CNSAS e AGESCI rafforzano il proprio impegno comune per una cultura della prevenzione che parta dall’educazione dei giovani e accompagni la frequentazione della montagna e degli ambienti naturali, nella convinzione che conoscenza, preparazione e consapevolezza rappresentino i primi strumenti di sicurezza.