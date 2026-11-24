Una scuola italiana, uno dei licei più rinomati del nostro Paese, ha deciso di aprirsi al mondo. Lo ha fatto avviando uno scambio culturale con una scuola della Corea del Sud, uno dei paesi che – a livello mondiale – ottiene risultati eccellenti sul piano della didattica. Si tratta del Liceo Classico Ennio Quirino Visconti di Roma. “Dall’anno scorso un gruppo di nostri studenti può andare in Corea e partecipare alle attività della scuola. Si confrontano con un sistema che è completamente diverso dal nostro”, le parole della Preside, Rita Pappalardo, a TPI.

Come è nata questa iniziativa?

“L’iniziativa è nata da un’attività personale di una docente di matematica della scuola che si è iscritta ad un corso di coreano e all’interno dell’Istituto di cultura coreana a Roma ha incontrato dei colleghi ed è nata questa idea di provare a conoscere questa realtà così lontana e così diversa dalla nostra. Io ero abbastanza curiosa perché quando ero docente avevo fatto un’esperienza di scambio con la Finlandia, con Helsinki. Attività che è ancora in corso qui al Visconti. La scuola finlandese e quella coreana sono le due scuole che, a livello mondiale, ottengono i risultati migliori sul piano della didattica pur essendo due scuole di impostazione opposta. La scuola finlandese è una scuola estremamente democratica, aperta, flessibile, accogliente; la scuola coreana invece è estremamente rigida con delle regole molto ferree. Entrambe ottengono risultati eccellenti. Per cui ero anche io curiosa di capire come potesse funzionare la scuola coreana che non conoscevo. Ci hanno offerto questa opportunità e l’abbiamo colta”.

Con quale scuola coreana siete in contatto?

“Siamo in contatto con la Hanbit High School, una scuola con 1200 studenti, che si trova a circa un’ora da Seul, a Paju City, nella zona demilitarizzata (la striscia cuscinetto lunga 250 chilometri e larga 4 chilometri che divide in due la penisola coreana tra Corea del Nord e Corea del Sud, ndr). Siamo entrati in una rete con loro e dall’anno scorso un gruppo di nostri studenti, una decina di ragazzi, può andare in Corea e partecipare alle attività della scuola che è la parte più interessante perché i nostri ragazzi vanno a scuola lì, insieme agli studenti coreani, e si confrontano con un sistema che è completamente diverso dal nostro. Ovviamente è anche un’occasione per conoscere Seul e fare tante altre esperienze”.

Immagino che quasi nessuno parli il coreano… Tutto in lingua inglese?

“Assoultamente. La professoressa conosce un po’ di coreano e questo ci aiuta però sì, in lingua inglese. E’ un’esperienza importante per gli studenti coreani e per i nostri. Noi cerchiamo di aprirci al mondo. Siamo un liceo classico di tradizione quindi ci teniamo molto a mantenere questa tradizione, ma allo stesso tempo siamo anche aperti alla contemporaneità”.

In Italia abbiamo diverse tipologie di liceo: il classico, il linguistico, lo scientifico, gli istituti tecnici… In Corea invece?

“Lì hanno un unico tipo di liceo ed hanno un esame unico per tutto il Paese, che si tiene nel mese di novembre, per l’accesso all’Università. E’ una scuola estremamente selettiva e competitiva. Anche le scuole sono in competizione tra di loro per l’accesso all’Università. Gli studenti studiano tantissimo, incamerano un mare di nozioni e frequentano durante il liceo anche delle scuole aggiuntive private per prepararsi al meglio per questo esame. Pensi che ci hanno raccontato che quando fanno il listening dell’inglese bloccano i voli aerei perché non ci siano interferenze. Questo le dà la misura di quanto sia importante e rigido questo esame. Quando noi siamo stati lì, non abbiamo potuto parlare con gli studenti dell’ultimo anno che si stavano preparando all’esame. Non volevano distrazioni”.

La scuola coreana sembra avere un approccio quasi militaresco…

“Sì, è una scuola nella quale la gerarchia conta molto”.

E la nostra scuola dove si posiziona? A metà strada tra il metodo finalandese e quello coreano?

“(ride, ndr) Penso di sì, la nostra scuola è ispirata ad altro. Noi dobbiamo fornire agli studenti fondamentalmente competenze di cittadinanza oltre, ovviamente, alle conoscenze disciplinari. L’obiettivo è che quando gli studenti escono dal liceo possano sì affrontare il percorso di studi universitario ma anche essere pienamente cittadini. Però è interessante questa attenzione alle conoscenze. Io che dirigo un liceo classico mi interrogo profondamente”.

Cosa prenderebbe dalla Corea e della Finlandia per migliorare la scuola italiana?

“Dalla Corea prenderei la considerazione dell’importanza della scuola, della figura del docente, del valore che ha questa istituzione per la società. C’è un rispetto enorme per il ruolo dei docenti. Questo è un valore molto importante che forse dovremmo recuperare. Le famiglie, la società ci addossano tanti compiti, che non sono sempre esclusivamente quelli istituzionali, però poi sono pronti anche a misconocere il lavoro che facciamo che invece facciamo in maniera veramente professionale e con grande passione. Dalla scuola finlandese invece prenderei l’attenzione alle strutture. Gli spazi e i tempi sono due elementi importantissimi. Non è più possibile che noi siamo a scuola fino alle 14 senza mensa, a volte senza palestra, a volte senza spazi idonei… Sarebbe necessario ripensare il tutto. E lo dico io che sono in un posto meraviglioso. Però è chiaro è una struttura pensata per essere una scuola del 1500…”.

La forte competizione tra studenti e scuole in Corea di cui ci ha parlato non rischia però di “schiacciare” gli studenti?

“Sì, io credo che lì ci sia un problema di benessere psicologico perché c’è un livello di stress elevatissimo. Le loro scuole consentono che gli studenti possano riposare a scuola, qualcuno – ad esempio – dorme lì. Però questo problema di pressione viene affrontato solo dai docenti, non da persone specializzate. Questo è un problema che condividiamo con le scuole coreane”.

La Corea del Sud è un paese molto tecnologico. Fanno uso della tecnologia nelle scuole?

“No, la presenza della tecnologia nella didattica è estremamente misurata. Non è impattante, non è invasiva. E’ una scuola piuttosto tradizionale da questo punto di vista. Tanta lezione frontale. Noi in Italia proviamo a sperimentare, lì no”.

Lo studente italiano esce da scuola intorno alle 14, lì?

“No, in Corea – dove ci sono le mense ovviamente – si resta a scuola fino alle 16 e possono fermarsi anche oltre. E tanti lo fanno. Si entra alle 8 e in molti tornano a casa anche dopo le 19. Hanno ritmi davvero feroci. Però ci sono anche momenti di pausa che aiutano”.

Infine, una curiosità: come è la socialità tra studenti in Corea?

“Credo che i ragazzi siano molto simili ai nostri. Ma anche qui stiamo arretrando sul piano della socialità… Lo smartphone è uno strumento che sostituisce… E’ una dimensione che abbiamo registrato anche lì. Per gli studenti italiani la Corea rappresenta un po’ il futuro. Ci sono delle cose che i nostri ragazzi hanno intercettato e viceversa. La Corea del Sud è un paese orientale per alcuni aspetti, però per altri è sicuramente occidentale. Le dinamiche sono le stesse”.