È morto il pianista Ezio Bosso. Aveva 48 anni

Il celebre pianista Ezio Bosso è morto oggi, venerdì 15 maggio, a 48 anni. A darne la notizia il Corriere della Sera. Il compositore torinese aveva una malattia neuro degenerativa da anni ma nonostante questo era riuscito a diventare uno dei nomi più celebri del panorama musicale italiano. Direttore d’orchestra, compositore e pianista Ezio Bosso aveva commosso il mondo annunciò di essere malato di una patologia neuro degenerativa. Un dolore che lo costrinse a ritirarsi dalle scene nel settembre 2019 quando disse “non posso più suonare”. Ezio Bosso era nato a Torino il 13 settembre 1971.

Ezio Bosso fu reso noto al grande pubblico nel 2016, quando Carlo Conti lo aveva invitato al Festival di Sanremo come ospite d’onore. Quella sera si esibì con la composizione “Following a Bird” contenuta nell’album “The 12th Room“.

Ezio Bosso soffriva di una malattia autoimmune che presenta gli stessi effetti della sclerosi laterale. Il musicista aveva scoperto di essere affetto dalla malattia neurologica nel 2011, dopo un intervento al cervello. Nel 2017 in un’intervista rilasciata al settimanale Vanity Fair aveva parlato della sofferenza che gli causava la malattia con la musica: “Beethoven si arrabbiava tantissimo e diceva: se non usi il corpo, non puoi suonare. La musica sono le dita, il respiro, le braccia con cui avvolgi lo strumento. Se suono solo con le mani e la testa, suono male. Io sono un pianista improprio, con due dita che non funzionano, e attraverso il mio piano scopro i miei limiti: ci ascoltiamo sempre io e lui. Ascoltandolo ho capito che fare troppi concerti è diventato per me molto faticoso. E anche scrivere lo è”.

Come per la SLA anche in questo caso ad essere colpiti sono i motoneuroni, le cellule cerebrali che si occupano del controllo dei movimenti, che portano alla paralisi progressiva della muscolatura volontaria, la perdita di forza negli arti e dei muscoli adibiti a funzioni vitali come la respirazione e la deglutizione.

Non esistono cure per la malattia che ha ucciso Ezio Bosso, il riluzolo è l’unico farmaco in circolazione. Il farmaco però perde di efficacia mano a mano che il corpo dell’afflitto si abitua alla sostanza. Ezio Bosso sulla malattia aveva dichiarato: “Un incidente, un terremoto, una storia. La mia storia. Noi siamo composti da storie, e non ci sono storie belle o brutte. Però hanno dei colori: possono essere tristi, disperate, allegre. Quello che bisogna evitare sono le storie noiose. Il mio disagio è per me occasione di non annoiarmi mai”.

