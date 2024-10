È morto in un incidente stradale Federico Asta, 34 anni, conosciuto a Bologna come “il pasticcere dei vip”. La sua moto è stata travolta da un’auto mentre stava andando a consegnare dolci per i volontari impegnati a spalare fango dopo l’alluvione che nei giorni scorsi ha colpito l’Emilia-Romagna.

L’incidente è avvenuto nella serata ieri ieri, lunedì 21 ottobre: lo scooter di grossa cilindrata di Asta è andato a scontrarsi con un Suv Honda: il pasticcere è stato sbalzato a terra e per lui non c’è stato nulla da fare.

Il 34enne – originario di Alcamo, in provincia di Trapani, e padre di due bambini – era titolare di una pasticceria in via Battindarno. Soprattutto nel quartiere Santa Viola era molto conosciuto per le tante iniziative organizzate.

Durante la pandemia di Covid-19 aveva effettuato numerose consegne di prodotti da forno come gesto di solidarietà nei confronti di medici e infermieri.

A Bologna lo chiamavano “il pasticcere dei vip” perché era solito preparare torte e dolci in occasione di manifestazioni, concerti ed eventi. Sulla pagina Facebook della sua pasticceria ci sono foto che lo ritraggono insieme a personaggi dello spettacolo e dello sport come Cesare Cremonini, Fiorello, Checco Zalone, Elodie, Francesco Totti, Filippo Inzaghi. Sui social non si contano i messaggi di cordoglio in suo omaggio.

“‘Voglio regalare un po’ di bomboloni e pizze ai volontari che sono venuti qui a Bologna, come facciamo?’. Questa è stata l’ultima volta che ci siamo sentiti, e stamattina ti avrei richiamato per organizzarci”, scrive la presidente del quartiere Borgo Panigale-Reno, Elena Gaggioli. “In tanti abbiamo reagito con incredulità e dolore alla notizia di stamattina, soprattutto pensando alla tua bella famiglia a casa e a quella della Pasticceria. Grazie di tutte le torte Federico, delle merende alle Feste del Quartiere dalla Birra a Santa Viola, dei bomboloni alla Notte Viola e di tutte le volte che ci sei stato sorridente e disponibile. Le più sentite condoglianze alla moglie, alle figlie e anche a tutti i lavoratori della Pasticceria Federico Asta”.

