“Criminale”, “mig**tta”: il racconto della rissa tra Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti

La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione per l’inchiesta sulla violenta lite scoppiata lo scorso giugno in un ristorante della capitale tra il regista Paolo Virzì e l’ex moglie, l’attrice Micaela Ramazzotti. La decisione è arrivata dopo che entrambe le parti – prima Virzì, poi Ramazzotti – hanno ritirato la querela nei confronti dell’ex partner.

Le ipotesi di reato erano violenza privata e lesioni e dalle carte della richiesta di archiviazione emergono nuovi particolari sulla furibonda rissa.

Nel locale di piazza Albania (zona Aventino), Virzì era in compagnia della figlia 35enne Ottavia, avuta dalla prima moglie Paola Tiziana Cruciani, e del figlio 14enne, nato dal matrimonio con Ramazzotti (durato dal 2009 al 2023). L’attrice era invece insieme al suo nuovo compagno, il personal trainer Claudio Pallitto, e alla figlia di 11 anni avuta proprio con Virzì.

Rispetto all’origine del diverbio, le versioni divergono. Secondo Virzì, gli animi si sarebbero scaldati dopo che Pallitto avrebbe minacciato padre e figlia, intimando loro di lasciare il locale. Ramazzotti, d’altro canto, sostiene che la lite è iniziata quando l’ex marito si è avvicinato al suo tavolo sputandole e insultandola con epiteti come “brutta merda” e “mignotta”: il tutto mentre Ottavia riprendeva la scena con il cellulare.

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, Ramazzotti avrebbe strappato di mano il telefono alla figlia di Virzì, che l’avrebbe graffiata sul braccio destro mentre Virzì le stringeva il polso sinistro. Nel parapiglia venutosi a creare, l’attrice avrebbe strappato gli occhiali del regista e li avrebbe lanciati per strada.

Agli atti dell’inchiesta c’è anche un filmato nel quale si sente Virzì che dice a Pallitto “Io ho paura dei criminali”, con il personal trainer che replica “Fai bene, anzi che non ti meno”.

Per sfuggire all’ira di Ramazzotti, Ottavia sarebbe corsa a rifugiarsi in bagno e l’attrice avrebbe tentato di raggiungerla battendo i pugni sulla porta e urlando frasi come “Ti ammazzo” e “Hai paura, vero?”.

Virzì, nella sua denuncia, aveva allegato alcune foto che mostrerebbero una ferita sulla mano della figlia, i graffi sulla sua testa e la maglietta strappata della ragazza. Anche Ramazzotti e il compagno hanno documentato i graffi e i segni che avevano sul collo e sulle braccia.

“Micaela Ramazzotti — fanno sapere i suoi avvocati Annamaria Bernardini De Pace e David Leggi — non presenterà opposizione alle determinazioni del pm e ha provveduto a rimettere la querela al tempo sporta contro Virzì. La decisione è stata assunta a tutela della serenità e a protezione dei propri figli soprattutto nel delicato momento in cui le iniziative intraprese in tal senso sembrano dare i risultati sperati”.