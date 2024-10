La Procura di Salerno ha iscritto sul registro degli indagati i due genitori di una neonata morta nei giorni scorsi all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. L’ipotesi di reato è omicidio preterintenzionale. L’iscrizione sul registro degli indagati è un atto dovuto per accertare o escludere eventuali responsabilità da parte della madre e del padre della piccola.

La neonata è deceduta all’alba di giovedì 17 settembre fra le braccia di un’infermiera: aveva solo sei giorni di vita. Era nata all’ospedale di Aversa, in provincia di Caserta e i primi esami effettuati dopo il parto non avevano evidenziato in lei alcuna patologia.

Tre giorni dopo essere nata, la piccola era stata portata a casa dai genitori. Nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 si era addormentata accanto ai genitori dopo una poppata. All’alba di giovedì i genitori, non riuscendo a svegliarla, hanno allertato il 118: un’ambulanza l’ha trasportata d’urgenza all’ospedale, ma alle 5.45 il suo cuoricino ha smesso di battere mentre ad attenderla c’era un’intera equipe di medici e anestesisti.

Secondo Il Messaggero, l’autopsia ha stabilito che la neonata è morta a causa di percosse o perché sballottata. Sul suo corpo sarebbero state rinvenute delle lesioni. Le indagini puntano a far luce su eventuali responsabilità dei genitori nel decesso della piccola.

