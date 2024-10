Palermo, esplode la sigaretta elettronica mentre sta fumando: ragazza di 20 anni in ospedale

A Palermo una ragazza di 20 anni è rimasta ferita in seguito all’esplosione della sigaretta elettronica da cui stava fumando. La giovane è stata soccorsa e trasportata in ambulanza all’ospedale.

Il fatto è avvenuto ieri, domenica 20 ottobre, su una panchina in piazza Olivella, nel centro storico del capoluogo palermitano. La vittima è una ventenne polacca che si trovava in città per turismo insieme al fidanzato.

L’esplosione sarebbe stata causata da un cortocircuito della batteria. A lanciare l’allarme sono stati i titolari di un vicino ristorante che hanno udito un forte boato, descritto come simile a quello di un petardo.

