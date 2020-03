Coronavirus, il nuovo modulo di autodichiarazione per gli spostamenti

Sono in vigore da martedì 10 marzo 2020 le nuove misure per il contenimento del diffondersi del virus Covid-19. Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale estende le misure già inserite nel Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. Le disposizioni sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Sono di fatto vietati tutti gli spostamenti non considerati necessari. Nel nuovo decreto firmato da Conte si raccomanda quindi di rimanere a casa, se non per urgenze lavorative o sanitarie (si può uscire per fare la spesa). Il governo ha predisposto un modulo di autocertificazione, una dichiarazione per giustificare i propri spostamenti di cui verrà verificata la veridicità.

Il modulo è scaricabile sul sito del ministero dell’Interno o anche qui in basso.

QUI IL PDF DEL NUOVO MODULO DI AUTODICHIARAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI DA SCARICARE E COMPILARE