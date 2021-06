La famiglia di Michele Merlo: “Non abbiamo promosso donazioni in memoria di nostro figlio”

La famiglia di Michele Merlo, il cantante 28enne ex concorrente di “Amici” morto nei giorni scorsi a Bologna a causa di una leucemia fulminante,e per la cui morte è stata aperta un’inchiesta per omicidio colposo, ha diffuso un comunicato ufficiale con il quale ringraziano tutte le persone che hanno espresso vicinanza e affetto, ringraziando anche chi ha creato raccolte fondi per ricordarlo ma spiegano di non averle incentivate né attivate.

Nella nota si legge “la famiglia desidera ringraziare quanti in questi giorni hanno fatto sentire la loro vicinanza e il loro affetto, a partire dai fans, gli artisti e colleghi di Michele, passando per gli addetti ai lavori e a tutti quelli che spontaneamente hanno creato raccolte fondi per ricordarlo”.

“A questo proposito – si legge in una nota diffusa dai consulenti – la famiglia ci tiene a informare che ad oggi non ha avanzato né incentivato nessuna richiesta di donazioni in memoria del proprio figlio per il quale si sta ancora attendendo lo svolgimento dell’autopsia e il nullaosta per celebrare il funerale. Eventuali iniziative verranno ufficialmente comunicate dalla famiglia”. In base alla denuncia presentata dalla famiglia, che ha chiesto ieri “l’avvio delle procedure di sequestro della salma e delle cartelle cliniche”, la procura di Bologna ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo.