Quando Michele Merlo ricordava i parenti scomparsi: “Non aspettate per dire ti voglio bene” | VIDEO

Quando Michele Merlo diceva: “Non aspettate per dire ti voglio bene”

Michele Merlo, cantante di 28 anni ed ex concorrente di Amici, è morto oggi, lunedì 7 giugno, all’ospedale Maggiore di Bologna, dove era ricoverato. L’artista era stato sottoposto ad un intervento chirurgico a seguito di un’emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminate. Merlo è diventato noto al pubblico quando nel 2017 ha partecipato alla sedicesima edizione di Amici.

In un video condiviso su TikTok poche settimana fa, Michele ricordava le persone care che non erano più al suo fianco: i nonni, la zia e un suo amico scomparso per un incidente d’auto.

“A volte quando piove penso a tutte le persone che non ho più. Penso ai miei nonni, a mia zia, alle mie ex fidanzate, penso al mio amico che non c’è più perché ha fatto un incidente in auto. Sono cose naturali credo, non penso ci sia nulla di male a tuffarsi nel passato per qualche ora. Non c’è cosa più brutta del rimpianto, di non aver detto qualcosa a qualcuno nel momento giusto” diceva l’ex cantante di Amici.