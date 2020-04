Rischio contagio al 41bis, scarcerato il boss di Cosa Nostra Sansone

Pino Sansone, 69 anni, boss dell’Uditore ed ex vicino di casa di Totò Riina è andato ai domiciliari perché “a rischio Coronavirus per le sue condizioni di salute”. Sansone era stato arrestato a luglio e recluso nel carcere di Voghera (Pavia), dove nei giorni scorsi è morto un detenuto per il Covid 19. Ieri è stato scarcerato un’altro boss, Francesco Bonura, detenuto al 41 bis nel carcere di massima sicurezza di Opera (Milano). Il sindaco di Palermo, Leonluca Orlando ha dichiarato che “il 41 bis è la migliore forma di prevenzione dal Covid” perché garantisce isolamento e protezione sia per gli operatori carcerari che per i familiari dei detenuti. Il magistrato Antonino Di Matteo ha commentato la decisione del tribunale come “una ulteriore grave offesa alla memoria delle vittime e all’impegno quotidiano di tanti umili servitori dello Stato”.

La decisione dei domiciliari al boss dell’Uditore, Pino Sansone è stata presa sulla base delle sue condizioni di salute, che sembrerebbero esporlo maggiormente al rischio di contagio. Ma, come afferma il sindaco Orlando, l’isolamento e la quarantena propri del regime di “carcere duro” del 41 bis, sono le forme migliori di prevenzione e tutela della salute del detenuto e dei suoi familiari.

Alla decisione del tribunale del Riesame di Palermo si è opposto anche il sostituto procuratore della Dda Amelia Luise: Sansone ha già scontato una condanna per mafia ed è uno dei protagonisti di maggiore rilievo nella famiglia di Cosa Nostra. Il pentito e collaboratore di giustizia Sergio Macaluso ha raccontato che, tre anni fa, fu proprio Sansone a “spingere” per la nomina a reggente del mandamento di San Lorenzo di Giuseppe Biondino.

Oggi Pino Sansone e Francesco Bonura sono tra i primi autorevoli mafiosi a conquistare gli arresti domiciliari nella stagione del Coronavirus e le loro scarceraizoni potrebbero essere solo le prime di una lunga serie. “Nell’istanza presentata al tribunale del riesame abbiamo allegato una corposa documentazione medica – dice l’avvocato Giovanni Rizzuti, che assiste Sansone assieme al collega Marco Giunta. – Nel carcere di Voghera la situazione era diventata davvero a rischio“.

Il giudice palermitano, Antonino Di Matteo, adesso componente del Csm, vede come “una ulteriore grave offesa alla memoria delle vittime di mafia” la sospensione del 41 bis per i due boss. “Lo Stato sembra aver dimenticato e archiviato per sempre la stagione delle stragi e della trattativa stato- mafia”, ha detto Di Matteo all”Espresso. “Lo Stato sta dando l’impressione di essersi piegato alle logiche di ricatto che avevano ispirato le rivolte”.

