Firenze, poliziotti fanno grigliata di Pasquetta nel cortile del carcere nonostante i divieti

Una Pasquetta all’insegna della tradizione: grigliata, birra e anche una partita di pallone. Nulla di straordinario, se non fosse avvenuto nel cortile del carcere di Sollicciano, a Firenze, dove a far festa lunedì 13 aprile sono stati gli agenti di polizia penitenziaria in barba ai decreti che prevedono i divieti di assembramenti a causa dell’emergenza Coronavirus.

La notizia è stata riportata da La Nazione, che ha pubblicato anche una foto scattata nel giorno di Pasquetta dopo la segnalazione di rumori e voci nel cortile del carcere fiorentino. Il direttore dell’istituto Fabio Prestopino si è detto “all’oscuro di tutto” e ha avviato un’inchiesta interna per accertare chi siano i responsabili della vicenda, che avrebbe coinvolto una quarantina di agenti. La maggior parte era sprovvista di mascherine e guanti e non rispettava alcun distanziamento interpersonale.

A metà marzo nel carcere di Sollicciano c’era stata una rivolta dopo che i detenuti erano venuti a sapere di un caso positivo al Coronavirus tra gli agenti. Come accaduto in altri istituti italiani, avevano dato alle fiamme dei materassi provocando la fuoriuscita di fumo.

