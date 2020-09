“Ha visto un amico in difficoltà e non si è girato dall’altra parte. Fiera di lui”: parla la madre di Willy

“Willy era tutto per me, è un ragazzo che mi ha sempre dato molta soddisfazione. Tutti gli volevano bene, tutti lo cercavano”, è una voce commossa quella di Lucia, madre di Willy Monteiro Duarte – il ragazzo italo-capoverdiano di 21 anni morto dopo un pestaggio nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre a Colleferro – che durante il programma su Rai 1 “La Vita in Diretta” ha rilasciato una nuova intervista sulla morte del figlio.

“Scriveva sempre le sue ricette. Willy considerava tutti amici. Quella sera Willy è intervenuto per difendere un suo amico, lo conosceva dai tempi della scuola, ha pensato solo di andarlo a difendere. Non lo so cosa è successo in quel momento, so solo che me lo hanno ammazzato. Vedendo una persona in difficoltà non ha potuto girare la faccia dall’altra parte. E per questo sono sempre stata molto orgogliosa di lui. Vorrei dire che chi ha visto ciò che è successo deve avere lo stesso coraggio che ha avuto Willy e parlare, testimoniare, per far sì che non succeda più a un altro ragazzo. Voglio solo che venga fatta giustizia”, prosegue la signora Lucia.

Anche Milena, sorella di Willy, è intervenuta in trasmissione. “Mio fratello era solare, era giocherellone, molto generoso con tutti e disponibile, specie con me. Mi tirava su il morale. Mio fratello non era una persona che non faceva parte di risse, non ha mai fatto a botte, non era un violento. Non me lo sarei mai aspettato. Agli assassini di Willy non voglio dire nulla, assolutamente nulla. Vorrei dire a tutti coloro che erano presenti lì, che se hanno visto anche solo una piccola cosa di andare a parlare: vogliamo giustizia, per noi, e per fare in modo che non accada più”.

