“L’App Immuni non ha sortito i risultati attesi”. Lo ammette il Commissario all’emergenza Covid, Domenico Arcuri, durante la consueta conferenza stampa. “I download sono oltre i dieci milioni – spiega Arcuri – ma per adesso non abbiamo avuto la risposta che ci aspettavamo in termini di scoperta dei contagiati. Penso che sia uno strumento molto importante, ma per renderlo efficace c’è bisogno di un rapporto di mutua collaborazione tra la App e chi la scarica. Probabilmente il nostro messaggio non è stato sufficientemente potente”, ha concluso Arcuri.

“Io non sono sicuro che basti renderlo obbligatoria, per Immuni non basta fare il download, bisogna poi tenerla attiva”, ha aggiunto Arcuri durante la trasmissione Agorà su Rai Tre.

