Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 16:45
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Aperto e pubblicato il testamento segreto di Giorgio Armani: ci sono due documenti scritti prima di morire

Immagine di copertina

Le buste sono state aperte davanti al notaio nella giornata di martedì

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

È stato aperto il 9 settembre scorso dal notaio Elena Terrenghi il testamento segreto di Giorgio Armani, lo stilista italiano scomparso il 4 settembre scorso all’età di 91 anni. Ne dà notizia l’Ansa, secondo cui al suo interno vi erano due documenti scritti di suo pugno e messi in busta sigillata. Entrambi i documenti sono stati scritti di recente, non molti mesi prima la morte dello stilista e imprenditore. Il primo risale al 15 marzo scorso, mentre il secondo è del 5 aprile. Si può dedurre che il secondo sia un’integrazione del primo, ma non è esclusa la possibilità che il secondo scritto sia una correzione del primo. I contenuti non stati resi noti ed è ancora mistero su chi erediterà l’impero Armani.

Giorgio Armani, infatti, non aveva figli e quindi eredi diretti. Tra suoi familiari, come ricorda il Corriere della Sera, “si contano la sorella Rosanna e i tre nipoti: Andrea Camerana e Silvana e Roberta Armani. Tra i collaboratori pù fidati, c’è anche il braccio destro di lunga data Leo Dell’Orco, manager che ha guidato il gruppo anche in questi anni”. Lo stilista si era già raccomandato di garantire “continuità nello stile e nei messaggi comunicati” dalla casa di moda. Non è esclusa l’ipotesi che la Giorgio Armani Spa possa essere intestata alla Fondazione creata dallo stilista.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Femminicidio Sara Campanella, la famiglia della vittima denuncia la madre del killer
Cronaca / Ecco FUTURA 2025, il festival indipendente su caffè specialty, kombucha e bevande no/low
Cronaca / Fs Logistix: al via i primi collegamenti Anversa-Milano
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Femminicidio Sara Campanella, la famiglia della vittima denuncia la madre del killer
Cronaca / Ecco FUTURA 2025, il festival indipendente su caffè specialty, kombucha e bevande no/low
Cronaca / Fs Logistix: al via i primi collegamenti Anversa-Milano
Cronaca / Stefano De Martino e il video intimo con Caroline Tronelli: “Un uomo si vantava di averlo sul telefonino”
Cronaca / Gli ultimi giorni di Giorgio Armani, l'infenzione polmonare, la ripresa e il crollo
Cronaca / Il testamento social di Giorgio Armani: "Il segno che spero di lasciare è fatto di impegno, rispetto e attenzione per le persone"
Cronaca / Morto Giorgio Armani: la malattia dello stilista scomparso a 91 anni
Cronaca / Morto Giorgio Armani: le cause della morte dello stilista
Cronaca / È morto Giorgio Armani: lo stilista aveva 91 anni
Cronaca / Chiara Tramontano: "Vivo con la paura di essere uccisa come mia sorella Giulia"
Ricerca