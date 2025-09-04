Lutto nel mondo della moda, è morto Giorgio Armani: il grande stilista italiano aveva 91 anni

Lutto nel mondo della moda: è morto, all’età di 91 anni, Giorgio Armani, uno degli stilisti italiani più noti al mondo. A dare l’annuncio della scomparsa dello stilista è stata l’azienda che porta il suo nome in una nota: “Con infinito cordoglio, il gruppo Armani annuncia la scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore: Giorgio Armani. Il Signor Armani, come è sempre stato chiamato con rispetto e ammirazione da dipendenti e collaboratori, si è spento serenamente, circondato dai suoi cari. Infaticabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni, dedicandosi all’azienda, alle collezioni, ai diversi e sempre nuovi progetti in essere e in divenire”. La camera ardente sarà allestita a partire da sabato 6 settembre e sarà visitabile fino a domenica, dalle 9 alle 18, a Milano in via Bergognone 59, presso l’Armani/Teatro. Per espressa volontà dello stilista, i funerali si svolgeranno in forma privata. Stilista e imprenditore, ha fondato l’azienda omonima, uno dei marchi più importanti al mondo nel campo della moda.

Nato a Piacenza l’11 luglio 1934, nel 1949 si trasferisce con la famiglia a Milano iscrivendosi alla facoltà di medicina dell’Università Statale. Interrotti gli studi per prendere parte al servizio di leva, al suo ritorno inizia a lavorare come commesso alla Rinascente per poi collaborare con Nino Cerruti al fine di ridisegnare la moda del marchio Hitman. Dopo aver dato vita alla linea Armani by Sicons, nel 1974, nel 1975 fonda l’azienda omonima, insieme al compagno di vita Sergio Galeotti, deceduto nel 1985. In breve tempo Armani diviene uno dei marchi più noti al mondo disegnando non solo abiti ma anche accessori, occhiali, orologi, gioielli, cosmetici, profumi, mobili e complementi d’arredo.

Armani ha rivoluzionato il mondo della moda già a partire dagli anni Settanta con la sua celebre “giacca destrutturata”. Lo stile di Armani è un mix inconfondibile di lusso e semplicità, ammorbidendo l’immagine degli uomini e rafforzato quella delle donne. Nel corso della sua carriera, Giorgio Armani ha collaborato anche con il mondo del cinema disegnando i costumi per il film American Gigolò con Richard Gere e collaborando, tra gli altri, con Bernardo Bertolucci, Leonardo DiCaprio e altri grandi star di Hollywood. Diverse celebrità hanno indossato i suoi abiti durante occasioni pubbliche ma anche private come nel caso delle attrici Nicole Kidman, Katie Holmes e Penelope Cruz che hanno scelto lo stilista italiano per il loro matrimonio.

Giorgio Armani ha avuto anche un significativo rapporto con il mondo dello sport. Oltre a essere proprietario della squadra di basket di Milano, inizialmente conosciuta come Pallacanestro Olimpia e poi rinominata EA7 –Emporio Armani Milano, ha disegnato le maglie della squadra inglese del Chelsea e della Nazionale di calcio inglese. Nel 2012, il suo marchio sportivo, EA7, ha realizzato le divise della Nazionale italiana per le Olimpiadi di Londra. Sponsor ufficiale della nazionale italiana ai Giochi olimpici anche nel 2014, 2016, 2018 e 2021, dal 2021, sempre tramite EA7, è anche sponsor tecnico del Napoli.