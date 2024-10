Giorgio Armani: “Tra due o tre anni mi ritiro. Il mio rimpianto più grande? Non aver avuto figli”

Giorgio Armani: “Il mio rimpianto più grande? Non aver avuto figli”

Ancora due o tre ann di attività e poi Giorgio Armani si ritirerà a vita privata: è quanto confessato dallo stilista in un’intervista in cui ha svelato anche dettagli intimi del suo passato.

Intervistato dal Corriere della Sera, Giorgio Armani ha parlato per la prima volta del suo ritiro, ormai imminente: “Due o tre anni come responsabile dell’azienda me li posso ancora concedere, di più no, sarebbe negativo. Non potrebbero essere di più perché non ci dormo la notte. Non conosco più il sonno profondo e sereno di un tempo. Ho costruito una specie di struttura, di progetto, di protocollo che dovrebbe essere seguito da chi verrà dopo di me in questa avventura”.

Un futuro da vivere con il suo compagno Leo Dell’Orco che, come ammette lo stilista, “rappresenta la persona a me più vicina”.

Armani, poi, rivela quando ha provato attrazione per la prima volta per gli uomini: “Fu sotto un capannone sulla spiaggia di Misano Mare, alle 5 del pomeriggio, quando tutti i ragazzi della colonia venivano ricoverati sulla spiaggia per rilassarsi. C’era un responsabile, un giovane uomo, che mi ispirò subito un sentimento d’amore. Non ho ben realizzato questa cosa, non le ho dato seguito. Ma da lì in avanti la mia vita cominciò, in un altro modo. Era un’attrazione che sentivo, una cosa bellissima: non vedevi l’ora di stargli vicino, di farmi accarezzare… una grande emozione. Queste cose non le ho mai dette a nessuno. È un ricordo molto emozionante”.

Giorgio Armani, quindi, rivela che il suo più grande rimpianto è quello di non aver avuto figli: “Mi manca moltissimo il non avere avuto figli. Un mio dipendente, Michele, ha una bambina di cinque anni che adoro, la considero quasi come mia, e questo mi ha fatto capire che sarei stato un ottimo papà”.