Funivia Mottarone, il terribile video che mostra lo schianto della cabina

Funivia Mottarone, il video dell’incidente ripreso dalle telecamere di sorveglianza

La cabina numero 3 della funivia Mottarone che arriva quasi a destinazione, la fune che si spezza e la folle corsa dell’abitacolo prima dello schianto: è quanto si vede in un video, registrato dalle telecamere di sorveglianza e pubblicato in esclusiva dal Tg3, che mostra il momento esatto in cui è avvenuto il tragico incidente costato la vita a 14 persone.

Al Tg3 un documento esclusivo della cabina della funivia del Mottarone, prima della caduta, agli atti dell’inchiesta sul disastro costato la vita a 14 persone. Le immagini per il loro contenuto potrebbero urtare la sensibilità di alcuni pic.twitter.com/en6MHCfS00 — Tg3 (@Tg3web) June 16, 2021

Le immagini, che sono agli atti dell’inchiesta, mostrano la cabina numero 3 della funivia Stresa-Mottarone mentre sta per giungere alla stazione di arrivo, sul monte Mottarone.

Al suo interno si vedono il piccolo Eitan, unico sopravvissuto della tragedia, il suo papà e altre due donne. A un passo dall’arrivo, però, la fune si spezza e la cabina dapprima si impenna per poi tornare indietro a tutta velocità prima dello schianto al suolo.

Da un’altra inquadratura, invece, si vede l’addetto della stazione mentre attende l’arrivo della cabina, che assiste impotente all’incidente.

L’uomo, poco prima della strage, alza la testa verso la fune, come se avesse notato qualcosa che non andava, poi, nel momento in cui la cabina torna indietro, afferra la radiolina per avvertire immediatamente i soccorsi.

