Montagna: precipita cabina funivia Mottarone, almeno 5 vittime

Grave incidente sul Mottarone, nella zona intorno a Stresa, in provincia di Verbania, sul versante piemontese del Lago Maggiore, dove si è staccata una cabina della funivia. Secondo le prime ricostruzioni la cabina arrivata all’ultimo pilone, il punto più alto, è precipitata. Al momento il bilancio è di almeno 9 morti. La conferma arriva dal Soccorso Alpino. Due bambini in gravi condizioni sono stati trasportati all’ospedale Regina Margherita di Torino. A bordo c’erano 11 persone.

Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino piemontese e sono state inviate due eliambulanze del 118 oltre alle squadre a terra. La funivia che raggiunge quota 1491 metri è stata rimessa in funzione il 24 aprile dopo il lockdown. Compie un tragitto di 20 minuti dal lago al Mottarone, e ogni 20 minuti parte una nuova corsa.

La tragedia è avvenuta poco prima delle 13. Non si conoscono ancora le cause ma la cabina. L’incidente sarebbe stato causato dal cedimento di una fune, nella parte più alta del tragitto che, partendo dal lago Maggiore arriva a quota 1.491 metri. Il cedimento della fune si è verificato a 300 metri dalla vetta della montagna dove c’è la stazione di arrivo. La cabina è crollata in un tratto boscoso e impervio, dove le operazioni di soccorso non sono facili.

“Un dramma terribile, ho già parlato con il prefetto e la direttrice dei Vigili del Fuoco e la Protezione Civile. Stiamo cercando di comprendere quanto è accaduto, ma è un dramma veramente terribile”. È quanto dichiara il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, interpellato dall’AGI sulla tragedia della funivia Stresa-Mottarone.

“La tragedia della funivia di Stresa porta il lutto in una domenica che doveva essere di speranza. Penso al dolore infinito delle famiglie delle vittime di questo assurdo incidente”. Lo scrive il commissario agli Affari Economici dell’Unione Europea, Paolo Gentiloni, su Twitter.

Notizia in aggiornamento