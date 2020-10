Ferrara, Sgarbi in mezzo alla folla senza mascherina: “Conte è un cogl**ne” | VIDEO

Ferrara, Sgarbi contro il Dpcm: “Conte è un cog**one”

Vittorio Sgarbi torna all’attacco dopo aver emanato un’ordinanza che prevede di tenere aperti bar e ristoranti anche oltre l’orario imposto dall’ultimo Dpcm nella città di Sutri, dove è primo cittadino. In un video girato a Ferrara, in cui si toglie la mascherina e parla a una folla di persone che protestano contro le misure restrittive, il sindaco inizia a incitarli offendendo a più riprese il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. A chi urla “libertà, libertà” Sgarbi risponde: “Questo cogli*ne di Conte ha presentato il Dpcm quattro giorni fa e non c’era nulla in riferimento alla chiusura. Non è che un Dpcm dura tre giorni e poi ne fai un altro, quelle sono delle seg*e che si fa questo idiota. Non è possibile che una cosa non abbia neanche il tempo per manifestarsi, dieci giorni per vedere se funziona, e tu subito ne fai un altro che contraddice quello che hai detto. Sei venuto in Parlamento, lo hai detto, non rompere i coglioni”, afferma ancora il senatore, invitando i manifestanti a ignorare l’ultimo decreto del governo. “Voi aprite tutti e mancate a fare in c*lo”, dice rigorosamente senza mascherina.

