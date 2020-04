Fase 2, riaperture: biblioteche e musei già dal 18 maggio. Il calendario completo

Tra le novità riguardo le prossime aperture, emerge quella per cui si è battuto il ministro della Cultura, Dario Franceschini: la riapertura il 18 maggio dei musei, delle biblioteche e degli archivi. Un messaggio di ottimismo, per dire al mondo intero che l’Italia (pur con prudenza e cautela) riparte.

Per questi comparti varranno regole particolarmente rigide: ingressi limitati per mantenere la distanza fra le persone e mascherine obbligatorie (in alcune regioni anche i guanti). Il nemico pubblico numero uno sarà il sovraffollamento. Regola che varrà soprattutto per i trasporti pubblici per i quali scatteranno regole severissime: autobus e metro non potranno trasportare più del 50% del totale dei passeggeri trasportabili con la capienza massima.

Allo studio anche l’ipotesi di consentire i viaggi nelle regioni confinanti. Sarà permesso viaggiare da una città all’altra, il che fa presumere che sia possibile andare nelle seconde case, senza superare i confini regionali. Conte è orientato ad abolire l’autocertificazione, ma il fronte del rigore insiste per conservarla, anche in forma più blanda. Il dubbio sul modulo è legato alla dichiarazione su quarantena e positività, ma potrebbe essere superato dal fatto che chi è malato ed esce rischia la denuncia per procurata epidemia.

Riaperture: tutte le date da segnare

Nel calendario delle riaperture della Fase 2, la prima data da cerchiare in rosso è quella del 27 aprile. Quel giorno infatti, a meno di clamorosi ribaltoni, ripartiranno le fabbriche di macchine industriali per l’agricoltura e la silvicoltura. Nient’altro: a differenza di quanto filtrato nei giorni scorsi, il settore manifatturiero, il tessile e le costruzioni dovranno attendere un’altra settimana.

Poi è la volta del 4 maggio: è questo il vero giorno della ripartenza, come precisato qualche giorno fa dallo stesso Conte. Ci sarà la ripartenza dei settori sopracitati (tessile, manifatturiero), dei cantieri, della moda. È stata anche annunciata per il 4 maggio la ripartenza di Lotto e Superenalotto, a sottolineare la voglia di ritorno alla normalità.

L’ 11 maggio: è la volta di negozi di vendita al dettaglio. Tutti i negozi (ad eccezione di quelli all’interno dei centri commerciali, che rimarranno chiusi ancora per un po’ di tempo, come anche i mercati rionali che non vendono generi alimentari) potranno rialzare le saracinesche. Anche quelli di abbigliamento, un settore di cui negli ultimi giorni si è molto parlato a proposito di come disinfettare gli indumenti una volta provati dai clienti. Rimarranno gli obblighi di distanziamento e di utilizzo dei dispositivi di protezione. E i parrucchieri? Il governo è ancora incerto tra l’11 e il 18 maggio: ciò che è sicuro è che si potrà andare solo per appuntamento e che nel locale dovranno esserci solo il cliente e il parrucchiere. Con tutti gli obblighi di pulizia degli strumenti e di indossare guanti e mascherine.

Infine, il 18 maggio: il governo per quel giorno vorrebbe garantire una parziale apertura di bar e ristoranti e, come detto in precedenza, di biblioteche e musei.

