È morta a 76 anni Maria Ciccone, vedova che viveva in una frazione di Roasio, vicino Vercelli. La donna è stata trovata morta accanto al corpo del suo cane. Era deceduta da almeno una settimana quando i vigili del fuoco venerdì pomeriggio hanno aperto la porta della sua abitazione.

Secondo i primi accertamenti dei medici legali, il cane sarebbe morto prima della padrona. Una delle ipotesi è che la donna possa essere morta per il dolore della perdita del cane, che – dopo la morte del marito – era il suo unico affetto. A dare l’allarme sono stati i vicini, allarmati dalle mancate uscite della donna con il suo animale domestico e dal cattivo odore che proveniva dalla casa.

La signora Ciccone era rimasta vedova un anno fa, quando era venuto a mancare il marito, ex direttore della posta del paese. Viveva da sola con il suo cane e lo portava a spasso regolarmente. Sull’accaduto ora indagano i carabinieri. Secondo quanto riporta Repubblica, non ci sono dubbi sulle cause naturali del decesso, tanto che il magistrato ha deciso di non disporre l’autopsia. La donna usciva poco e frequentava poche persone. Aveva dei parenti, ma nessuno che vedesse regolarmente.

