Lo spettacolare video del cane che, da solo, “muove” migliaia di pecore

Un intero gregge ed un solo cane da pastore. In queste straordinarie immagini, riprese dall’alto, si possono apprezzare tutte le tecniche usate da quello che gli anglofoni chiamano “shepherd dog” per far rientrare le pecore nel recinto.

Il video, pubblicato il 15 giugno dall’account Twitter How Things Work, ha collezionato in pochi giorni oltre 8 milioni di visualizzazioni. Particolarmente apprezzato perché permette di studiare al meglio le tecniche del cane per mantenere orginato il gregge. Si tratta di tecniche spesso riconducibili all’istinto da cacciatore, come ad esempio quelle di accerchiare un branco e di concedere una sola via di fuga.

Si vede una piccola macchia bianca distante dal gregge che si muove. Quella macchia è il cane da pastore che guida il gregge nel recinto. Dopo aver fatto entrare tutti gli esemplari corre come un fulmine per richiamare l’attenzione di un piccolo gruppetto composto da 4 pecore che si era distaccato dal gregge per riuscire a farlo rientrare sulla scia delle altre.

