Il proprietario e il suo cane muoiono a poche ore di distanza: “Migliori amici fino alla fine”

Il proprietario e il suo cane morti a poche ore di distanza

Il proprietario e il suo cane muoiono a poche ore di distanza l’uno dall’altro. È la toccante storia (raccontata in Italia da La Stampa) che arriva dagli Stati Uniti. Protagonisti Daniel Hove, un ex veterano dell’Air Force poi diventato capo dei vigili del fuoco, e il fedelissimo amico a quattro zampe Gunner, un labrador di 11 anni.

Nove anni fa, nel 2011, a Daniel era stato diagnosticato il cancro al pancreas. Al suo fianco, sostenendolo nei lunghi cicli di chemioterapia e chirurgia, ci sono stati la famiglia e Gunner. Il cane decisi dei non allontanarsi mai più da lui. Lo racconta oggi la figlia di Hove, Heather Nicoletti: “Sono stati i migliori amici fino alla fine. Erano compagni di caccia. Andavano ovunque sempre insieme”.

Il cane si è ammalato poco dopo che le condizioni del proprietario si sono aggravate. Il loro forte legame è immortalato da diverse foto scattate dai familiari e pubblicate su Facebook che mostrano l’uomo nel suo letto e il cane nella sua brandina senza mai perdersi di vista. “Quando mio padre tremava, il cane tremava, mio ​​padre era irrequieto, il cane era irrequieto”, ha detto Heather ricordando la sofferenza dei due, che sembrano aver vissuto in simbiosi fino alla fine. Gunner e Daniel sarebbero morti a distanza di un’ora e mezza l’uno dall’altro. “Ho chiamato la clinica veterinaria in cui lavoravo. Lo abbiamo portato lì di corsa e non c’è stato nulla d’altro che addormentarlo per sempre. Un’ora e mezza dopo anche mio padre si è spento”. La storia ha fatto il giro della rete.

