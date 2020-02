Cane trova un cucciolo in difficoltà e lo porta a casa: è un orso | VIDEO

Un cane ha trovato un cucciolo in difficoltà e ha deciso di portarlo a casa. Siamo nella contea di Washington, negli Stati Uniti, e il cane non si è fatto scrupoli a soccorrere un cucciolo trovato per strada e portarlo a casa per farlo assistere dai suoi padroni.

La scoperta sorprendente è pero legata al fatto che in realtà si trattava di un cucciolo di orso rimasto prematuramente orfano. Il piccolo infatti pesava appena 540 grammi, era gravemente disidratato e necessitava di urgenti cure mediche.

I padroni del cane lo hanno immediatamente trasportato al pronto soccorso del Wildlife Center of Virginia che si sono presi cura di lui e hanno diffuso questo tenero video. Le immagini in breve tempo sono state condivide da centinaia di persone, diventando virali.

Un team di riabilitazione dedicato lo ha messo in un incubatrice e ha iniziato un graduale processo di idratazione e alimentazione. Fortunatamente, l’orsetto era forte ed è riuscito a riprendersi, tanto da essere riportato in libertà e accettato da una mamma orsa adottiva.

Leggi anche

Australia, salvano dalle fiamme dei koala trasportandoli sulla loro auto: il video

Potrebbero interessarti Un hamburger ammuffito: il nuovo spot di Burger King contro i conservanti | VIDEO Milano, nasce il primo cioccolato personalizzato al mondo realizzato in stampa 3D Le 5 domande di Kate Middleton ai genitori | VIDEO

Gli orsetti lavatori sorpresi in giardino si fingono statue: il buffo (e viralissimo) video

Il cane condivide l’acqua con il koala assetato: il tenerissimo video diventato virale | VIDEO