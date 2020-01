Il cane condivide l’acqua con il koala assetato: il tenerissimo video diventato virale | VIDEO

Australia, il cane divide l’acqua con il koala assetato: il video diventa virale

In questi giorni in cui continuano a imperversare le fiamme in Australia, caldo e siccità mettono a dura prova quegli animali che, con difficoltà, riescono a mettersi in salvo dagli incendi. Ettari ed ettari di distese boschive, infatti, sono state arse e hanno provocato diverse vittime, oltre che danneggiato l’ambiente e l’ecosistema di tantissime specie animali. In questa tragedia, però, non mancano episodi e testimonianze di solidarietà, con tantissimi vigili del fuoco, ma anche civili, che si sono messi in pericolo pur di riuscire a salvare alcuni animali da morte certa.

Tra queste testimonianze di solidarietà una davvero speciale arriva da Adelaide: un video, diventato virale sul web nel giro di poche ore, mostra infatti un cane che condivide la sua acqua con un koala molto assetato a causa delle alte temperature e della siccità. Una scena tenerissima: l’esemplare si aggira spesso nel giardino dell’abitazione di una coppia, Riley e Olivia Stone, e questa volta, proprio perché particolarmente assetato, il koala si è diretto verso la ciotola del loro cane, Rusty, il quale non ha avuto alcun problema nel far bere l’animale. Anzi: le immagini sono tenerissime e mostrano un atteggiamento assolutamente affettuoso del cane nei confronti del koala. È successo ad Ashton, nella zona collinare di Adelaide.

Leggi anche:

Perché in Australia ci sono così tanti incendi e da mesi non si estinguono

Incendi in Australia, il WWF: “Oltre un miliardo di animali uccisi dalle fiamme”

Salva il canguro poco prima che venga inghiottito dalle fiamme: le commoventi scene dall’Australia | VIDEO

Potrebbero interessarti Iraq: almeno un missile lanciato vicino base Usa, non ci sono vittime Libia, il generale Haftar ha deciso di partecipare alla Conferenza di Berlino Iran, arrestato l'autore del video del Boeing abbattuto

Incendi in Australia, 10mila cammelli selvatici saranno abbattuti da cecchini in elicottero: “Bevono troppa acqua”

Australia, le terribili immagini delle centinaia di koala e canguri carbonizzati a causa degli incendi | VIDEO