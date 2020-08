Sono trascorsi 150 giorni, ma il tampone di Nada Cava risulta ancora positivo. La donna, residente a Colonnella in provincia di Teramo, risultata positiva al Covid dal 13 marzo 2020. Dopo 13 tamponi positivi e lunghi mesi di isolamento e sofferenze, la donna aveva ricominciato a sperare con il quattordicesimo, risultato negativo, effettuato in data 18 luglio 2020. Eppure, dopo il primo positivo, il secondo tampone effettuato in data 21 luglio 2020, ha dato esito dubbio. Dice Nada: “Avevo già preparato i vestisti per tornare a lavoro, invece l’incubo ricomincia”.

Il 13 marzo scorso, Nada Cava aveva iniziato ad avere dei sintomi influenzali riconducibili al Coronavirus. Dopo aver fatto il test, era arrivata la conferma della positività al Covid. Da allora è iniziata la sua odissea che le è costa anche due ricoveri ospedalieri, ognuno di una decina di giorni, e la perdita del posto di lavoro.

Per la 49enne di Colonnella non c’è fine all’incubo, in settimana proveranno a farla negativizzare con le flebo di plasma. La scorsa settimana, tramite la sua dottoressa ha fatto contattare Giuseppe De Donno, direttore del reparto di pneumologia dell’ospedale “Carlo Poma” di Mantova, conosciuto anche come pioniere della terapia con plasma iperimmune in Italia. La terapia doveva iniziare venerdì all’ospedale Mazzini di Teramo. E’ slittata a causa dei due cluster: quello dei 24 migranti bengalesi a Civitella del Tronto e all’ Avicoop di Controguerra. Probabilmente inizierà la cura domani.

La 49enne vorrebbe almeno raggiungere la figlia in Tunisia per il giorno del matrimonio. Nada Cava ha infatti perso la cerimonia civile, che si è tenuta ad aprile a Colonnella. Ora vorrebbe stare bene per partire il 18 agosto.

