Andrea Sempio non si è presentato all’interrogatorio previsto per le 14.00 di oggi, martedì 20 maggio, per rispondere alle domande dei pm di Pavia sul delitto di Garlasco (qui le ultime notizie) perché “l’atto di convocazione era nullo”. Lo riferisce uno dei due legali che assistono Sempio, Massimo Lovati, il quale, interpellato dall’Adnkronos, ha dichiarato: “Atto nullo, lo abbiamo comunicato alla procura. L’invito non conteneva l’avvertenza alla lettera D dell’articolo 375 del codice di procedura penale“.

“Andrea sta bene. Segue le nostre direttive e le nostre strategie difensive” ha aggiunto l’avvocato sottolineando che la strategia difensiva è stata concordata con lo stesso Sempio nella giornata di ieri. “Abbiamo deciso ieri con Andrea di fare così. Ora ci attendiamo una nuova convocazione – ha aggiunto – con l’avvertimento previsto dal codice e che manca in quello ricevuto. Se poi non dovessimo presentarci ancora” il gip potrà disporre “l’accompagnamento coattivo”. Nelle ore in cui Sempio era atteso al Tribunale di Pavia, la sua legale, Angela Taccia, neanche lei presente in tribunale, aveva scritto sui social: “Guerra dura senza paura. CPP we love you”. Il riferimento era proprio al codice di Procedura Penale.