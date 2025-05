L’omicidio di Chiara Poggi è legato a una storia di abusi su minori: ne è convinto Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, il nuovo sospettato del delitto di Garlasco. Intervenuto ai microfoni di Mattino 5, l’avvocato ha dichiarato: “Stasi è stato usato come pedina per coprire i mandanti dell’omicidio”. Secondo Lovati, infatti, la ragazza sarebbe stata uccisa perché a conoscenza di una storia di abusi su minori legata al Santuario della Bozzola dove un testimone riferisce di aver visto sia Chiara Poggi che Andrea Sempio.

Non è la prima volta che l’avvocato avanza questa tesi. Già nei giorni scorsi, in un’intervista a La Repubblica, aveva dichiarato che Chiara Poggi sarebbe stata uccisa perché si stava addentrando “su un terreno pericoloso dove ci sono persone legate al satanismo”. Una teoria che il legale non ha discusso con Andrea Sempio: “Lui non c’entra nulla con questa storia. Nemmeno con quegli ambienti di chiese e oratori. Lui è un comunista. Un disadattato. È provato ma sereno, come tutti gli innocenti. Io invece sono stanco. E preoccupato. Contesteremo le consulenze di parte e presenteremo le nostre. Poi, se si dovesse andare a processo, valuterà il giudice”.