Con la riapertura del caso sul delitto di Garlasco, che ora vede indagato Andrea Sempio, si è molto parlato di un possibile collegamento tra l’omicidio di Chiara Poggi e il Santuario della Madonna della Bozzola. Nei giorni scorsi era stato lo stesso legale di Andrea Sempio, Massimo Lovati, a sostenere che la ragazza potesse essere stata uccisa da un sicario perché a conoscenza di una vicenda di sesso e ricatti ai danni di don Gregorio Vitali. Un’ipotesi confermata da un testimone intervistato da Chi l’ha visto?, il quale ha affermato che Chiara Poggi “aveva scoperto il giro” di uno scandalo sessuale legato al Santuario e che avrebbe voluto denunciarlo.

Ora, però, un altro testimone intervistato in esclusiva da Mattino 5 ha rivelato di aver visto la ragazza più volte al santuario e soprattutto di aver visto anche Andrea Sempio, che ha sempre dichiarato di non esserci mai stato. “Io ho questo ricordo…Di Andrea sì, di Chiara di sfuggita. Sempio l’ho visto più volte anche con la compagnia ma io non sono mai stato a curiosare quello che facevano. Cosa si viene a fare qui? A pregare, ad ascoltare le funzioni, le preghiere. Se l’ho continuato a vedere dopo? Bhè in quegli anni si, nel 2007” ha raccontato ai microfoni della trasmissione di Canale 5.

La testimonianza, tutta da verificare, è stata giudicata “preziosa” dall’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis. Presente in studio, il legale ha dichiarato: “Chiederò che venga acquisita perchè ricordiamo che l’indagato nega categoricamente di esserci andato, abbiamo invece un testimone che ci mette la faccia che non si nasconde”.