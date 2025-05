“In quella casa sono stato in tutte le stanze”: così Andrea Sempio in un’intervista a Chi l’ha Visto?, riproposta nella serata di mercoledì 21 maggio, motivava la presenza del suo dna sulle unghie di Chiara Poggi. Una dichiarazione che è stata nuovamente mandata in onda alla luce delle nuove scoperte della procura di Pavia secondo cui, accanto al corpo della vittima, c’era un’impronta di Andrea Sempio. Impronta che sarebbe motivata dall’assidua presenza di Andrea Sempio in casa Poggi secondo quanto dichiarato dallo stesso Sempio. “In quella casa sono stato in tutte le stanze. Non mi stupirebbe se trovassero delle mie tracce” aveva dichiarato sottolineando che, l’unica stanza dove non è mai entrato, è la camera matrimoniale dei genitori di Marco e Chiara.

