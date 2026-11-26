"Fra qualche minuto non ci sarò più. Posso aver commesso errori, ma sono rimasto onesto e leale"

Il Corriere della Sera ha pubblicato un estratto della lettera-testamento di Gianni De Gennaro, l’ex capo della polizia che si è tolto la vita dopo essere stato iscritto nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino. La missiva di otto pagine, ritrovata insieme a un hard disk, è “il mio testamento morale” come scrive lo stesso De Gennaro. “Fra qualche minuto non sarò più qui e quindi capite bene che un condannato a morte non può mentire” si legge nella lettera. “Qui c’è l’oggetto dei desideri, l’hard disk che tutti cercano” scrive, precisando che “non contiene misteri, né segreti, contiene solo i riscontri di circa 40 anni di quella che è stata parte della mia vita, fatta di sofferenze e amarezze”.

Nella lettera, De Gennaro difende il proprio operato: “Voglio dire a tutti che non ho mai tradito il mio giuramento di fedeltà alla Patria. Ho servito il mio Paese con onestà e lealtà. Ho obbedito sempre agli ordini che mi sono stati impartiti ed ho assolto ai compiti che mi sono stati affidati, anche contro la mia volontà, con impegno”. L’ex capo della polizia non esclude di aver commesso errori ma ne rivendica eventualmente la buona fede: “Ho sempre lavorato con impegno ed onestà al servizio dello Stato. Molto probabilmente ho commesso degli errori, ma sempre e soltanto per assolvere ai miei doveri. Per gli errori commessi posso soltanto chiedere scusa, ma non posso cancellarli”. De Gennaro, poi, chiama in causa quattro ex presidenti del Consiglio per dimostrare di non essere stato attaccato al potere: “Enrico Letta potrà testimoniare sulla mia resistenza a guidare Finmeccanica, tanto che per convincermi mi ha fatto telefonare dal Presidente della Repubblica. Giuseppe Conte può dirvi che ho tentato invano, ma poi ho ubbidito all’ordine, di sottrarmi all’incarico di Presidente della Banca Popolare di Bari. Gianni Letta potrà confermarvi di essere stato latore della richiesta di assolvere al compito di presidente di Eurolink”.

E ancora: “Sono stato licenziato dall’incarico di capo della Polizia da Romano Prodi, che ha avuto l’accortezza di farmelo apprendere dalla sua risposta ad un ‘question time’, quindi in diretta tv”. Cita, inoltre, Giuliano Amato, che all’epoca ricopriva il ruolo di ministro dell’Interno: “Vi confermerà che, con una lettera scritta, non ho chiesto alcun incarico se non quello di poter svolgere la mia funzione di Prefetto in qualunque città”. La conclusione è netta: “Sfido chiunque a poter affermare che ho chiesto qualcosa per me. In compenso mi sono occupato di tutti quelli che avevano bisogno del mio aiuto”. L’ex capo della polizia, infine, si auspica che la sua versione dei fatti possa essere riconosciuta: “Spero che sulla valanga di falsità che ora mi stanno travolgendo alla fine prevalga la verità”.