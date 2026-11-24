Trasformare la memoria in impegno, il ricordo in responsabilità, la sensibilizzazione in azioni concrete. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che ricorre il 25 novembre, viene annunciata la nascita dell’Associazione “Lorena Isceri”, la donna vittima di femminicidio il 3 settembre scorso sul Viadotto Lora della A1.

L’Associazione, sostenuta da Autostrade per l’Italia, è promossa e fortemente voluta dalla famiglia di Lorena e dalle Istituzioni locali. Presieduta dalla mamma di Lorena, Antonietta Argentiero, nasce con l’obiettivo di promuovere una cultura della solidarietà, della legalità, della prevenzione e del contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione, con particolare attenzione alla tutela delle donne e dei minori. Attraverso il coinvolgimento di scuole, istituzioni, servizi sociali, Centri Antiviolenza, cooperative sociali e organizzazioni del Terzo Settore, intende sviluppare iniziative concrete sul territorio. Tra gli ambiti di intervento figurano interventi educativi e la prevenzione nelle scuole, con campagne contro la violenza di genere, il bullismo e le discriminazioni; il sostegno a iniziative di ascolto, accoglienza e orientamento per le vittime di violenza; lo sviluppo di percorsi di formazione e reinserimento lavorativo, anche attraverso il coinvolgimento delle cooperative sociali e delle realtà del territorio.

IL MESSAGGIO DELLA FAMIGLIA DI LORENA E DELLE ISTITUZIONI LOCALI

Ringraziando Autostrade per l’Italia per “la sensibilità e l’attenzione dimostrate nei confronti della nostra famiglia e della memoria di nostra figlia Lorena”, i familiari di Lorena aggiungono: “La nostra vita è stata spezzata in quel tratto di autostrada dove Lorena, percossa, rapita e chiusa nel bagagliaio, dal buio ha trovato la forza di chiamare aiuto e di lottare fino alla fine. Vogliamo ringraziare per le iniziative intraprese affinché quel luogo di dolore possa trasformarsi in un luogo di memoria, consapevolezza e prevenzione. Il nostro desiderio è che il nome di Lorena continui a vivere non solo nel ricordo, ma anche nell’impegno quotidiano per educare le nuove generazioni al rispetto, per sé stessi, per gli altri e per il valore della vita. In nome della forza di Lorena, il nostro dolore cerca di farsi strada verso gli altri, perché simili tragedie non accadano mai più”.

«La morte di Lorena ha provocato all’interno della nostra comunità una ferita dolorosa che ancora oggi è difficile da rimarginare. La nostra Squinzano si è stretta intorno alla famiglia in un abbraccio affettuoso che ha solo in parte lenito le sofferenze di mamma Antonietta, papà Franco e del fratello Danilo, persone straordinarie che hanno insegnato a noi la dignità del dolore. Quel rispettoso silenzio dei primi giorni dopo la tragedia si è via via trasformato in un grido sempre più intenso che oggi vuole fare rumore. Squinzano, e io da vicesindaco ne sono orgoglioso, non vuole dimenticare. In tanti, istituzioni, scuole, parrocchie e singoli cittadini, sentono l’esigenza di fare qualcosa per ricordare Lorena e lavorare a tutti i livelli perché non ci siano più altre Lorena. Per questo motivo è nata l’Associazione “Lorena Isceri”, presieduta dalla mamma Antonietta Argentiero, con lo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni su queste tematiche. La strada da percorrere è lunga e faticosa, ma abbiamo l’obbligo e il dovere di provarci, altrimenti saremo complici dell’ennesimo prossimo femminicidio», ha dichiarato il Vicesindaco di Squinzao, Vincenzo Vespucci.

PANCHINE ROSSE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE

Il programma per il 25 novembre coinvolge anche le aree di servizio della rete autostradale. Tra le attività previste, l’installazione di due nuove panchine rosse, simbolo della lotta alla violenza di genere, nelle aree di servizio di Aglio Est e Badia Nuova Ovest, lungo l’autostrada A1, vicine al viadotto Lora, dove la giovane è stata vittima di femminicidio. Le panchine saranno accompagnate da una targa dedicata a Lorena e a tutte le donne vittime di violenza. Le due installazioni si aggiungeranno alle 23 panchine già presenti sulla rete, un simbolo di memoria e consapevolezza, nell’ambito del più ampio programma di sensibilizzazione promosso dal Gruppo. È inoltre prevista la diffusione nei servizi igienici delle aree di servizio di materiali informativi sui numeri di emergenza e sul segnale di richiesta di aiuto a disposizione delle donne che subiscono violenza, con l’obiettivo di rendere più accessibili le informazioni e favorire la possibilità di chiedere supporto anche nelle situazioni di difficoltà. Perché vogliamo che i nostri luoghi siano non soltanto spazi di passaggio, ma anche luoghi in cui un messaggio di attenzione e di supporto possa raggiungere chi ne ha bisogno.

Il contributo di Autostrade per l’Italia si inserisce in un più ampio programma, espressione dell’impegno per la diffusione una cultura di prevenzione e contrasto alla violenza di genere nelle comunità vicine alla propria rete. Il sostegno all’Associazione rappresenta un’opportunità per dare continuità a questo impegno, favorendo la realizzazione di progetti rivolti alle nuove generazioni, alle donne che hanno subito violenza e alle persone che vivono situazioni di fragilità.