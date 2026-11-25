C’è anche una lettera indirizzata al pm di Caltanissetta tra le carte di Gianni De Gennaro, ritrovate dopo il suicidio dell’ex capo della polizia. De Gennaro, secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera, ha risposto così al magistrato De Luca che lo ha accusato di depistaggio nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino: “Tu sei arrivato dove neanche la mafia era riuscita ad arrivare”. E ancora: “Sono un uomo dello Stato, tutto quello che ho fatto, l’ho fatto per le istituzioni”. In tutto sono state ritrovate quattro lettere e un hard disk, che De Gennaro si era rifiutato di consegnare agli investigatori. “Non contiene nulla di importante, ma non l’ho consegnato prima perché non eri in grado di capirlo” avrebbe scritto l’ex capo della polizia.

L’inchiesta a carico di De Gennaro era partita tre anni fa in seguito alle rivelazioni di un testimone. Gli inquirenti, impegnati negli accertamenti sulla sparizione dell’agenda di Borsellino, hanno puntato i fari in particolare sul rapporto tra l’ex capo della polizia e Arnaldo La Barbera, ex capo della Squadra Mobile di Palermo, ritenuto dai pm il regista del depistaggio sulle indagini della strage di via D’Amelio (e morto nel 2002). Secondo la ricostruzione investigativa, la borsa di Borsellino, contenente forse anche l’agenda del magistrato, sarebbe finita nelle mani di La Barbera subito dopo l’attentato. Nelle carte della Procura c’è anche una intercettazione, risalente a tre anni fa, in cui la figlia di La Barbera si sfoga con sua madre: “Ma perché lui non è mai uscito in queste vicende?”, dice riferendosi a De Gennaro. “Quando non ci sarà più – aggiunge – uscirà il delirio”.

Il rapporto tra De Gennaro e La Barbera è documentato almeno dal 1989, anno in cui Contorno, già collaboratore di giustizia, viene arrestato di ritorno in Sicilia dagli Stati Uniti. All’epoca De Gennaro era a capo del Nucleo Centrale Anticrimine che gestiva il pentito. Secondo la Procura di Caltanissetta, nel 2025 l’ex capo della Polizia – che per undici anni affiancò Giovanni Falcone e che dal 1991 al 2000 è stato ai vertici della Direzione investigativa antimafia – si sarebbe adoperato (coadiuvato da Carnicelli e Pacetto) per impedire a Contorno di rendere dichiarazioni all’autorità giudiziaria e per occultare atti giudiziari e articoli di stampa legati all’arresto del pentito nel 1989. De Gennaro era indagato inoltre per l’ipotesi di aver nascosto e parzialmente distrutto (in concorso con Peruzzi e Carnicelli) documentazione sia cartacea che informatica “certamente di rilievo e compromettente” subito dopo le perquisizioni ai familiari di La Barbera nel 2023.