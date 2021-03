Covid, le ultime notizie di oggi (8 marzo 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Da oggi, lunedì 8 marzo 2021, la Campania e le province marchigiane di Ancona e Macerata entreranno in zona rossa, mentre Veneto e Friuli Venezia Giulia passeranno dal giallo all’arancione e il Piemonte dall’arancione all’arancione scuro. Intanto prosegue a rilento la campagna vaccinale [qui i dati in tempo reale]. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi sul Covid-19 in Italia e nel mondo, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE: LA DIRETTA

Ore 07.00 – Vaccini, Salvini: “Produrli in Italia, non dobbiamo dipendere da multinazionali e dall’Europa” – “La salute degli italiani viene prima di tutto”. Lo ribadisce il leader della Lega Matteo Salvini, intervenendo alla trasmissione di Barbara D’Urso. A suo giudizio, “bisogna iniziare subito a produrre vaccini in Italia perché quando si ripeterà in futuro un’emergenza, non dobbiamo dipendere dalle multinazionali o dai ritardi dell’Europa”. Per questo motivo, prosegue, “dobbiamo rivolgerci a tutti i paesi del mondo per fare in fretta. Ogni giorno perso sono morti, industrie che chiudono”. Per Salvini, bisogna anche ricorrere a terapie domiciliari per non affollare troppo gli ospedali. E poi si domanda: “Mi domando Arcuri come abbia passato il suo tempo, il tempo darà le sue risposte, per ora andiamo avanti”.

Covid ultime notizie in Italia e nel mondo: cosa è successo ieri

Di Maio: “Servono misure più rigide” – “In questo momento il problema numero uno per tutti deve essere la pandemia. Nelle ultime 24 ore in Italia abbiamo registrato oltre 20mila nuovi casi, con un tasso di positività che sale al 7.6 per cento. Aumentano di nuovo i ricoverati in terapia intensiva e piangiamo complessivamente quasi 100mila vittime. Con questi numeri servono misure più rigide, come sta chiedendo anche il comitato tecnico scientifico”. Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un post.

Il bollettino di oggi della Protezione Civile – Oggi, domenica 7 marzo 2021, in Italia si registrano 20.756 nuovi casi di Covid-19 e 207 decessi di persone contagiate dal virus. È quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Rimane in crescita la curva epidemica in Italia. Ieri il bilancio era stato di 23.641 nuovi casi e 307 i morti. Qui il bollettino completo

Vaccini, Speranza: “Prossimo trimestre decisivo” – “A breve avremo una circolare per la somministrazione di AstraZeneca anche agli over 65”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato durante il programma tv a Mezz’ora in più, su RaiTre. “Ci sono state evidenze scientifiche che dimostrano che il vaccino AstraZeneca può essere usato su altre fasce generazionali”, ha spiegato Speranza. “Abbiamo ricevuto da poco il parere dal Consiglio Superiore di Sanità e a giorni ci sarà la circolare del ministero che andrà in questa direzione”. Per il vaccino, ha sottolineato il ministro, “il prossimo trimestre sarà decisivo”. “Abbiamo già oltre 5 milioni di vaccinati. Il mio obiettivo è arrivare a far sì che entro l’estate tutti gli italiani che vogliono vaccinarsi, possano avere avuto la somministrazione”.

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

Alto Adige, allarme variante sudafricana – In Alto Adige, dove è in vigore il lockdown duro dall’8 febbraio, cresce la preoccupazione per la presenza della variante sudafricana del Covid-19. Il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale, Florian Zerzer, ha spiegato su “su 49 casi di variante sudafricana rilevata in 15 Comuni, i decessi ad essa collegata sono già 3 con pazienti in rianimazione”.

Vaccini in Lombardia: ecco i nuovi errori che mettono a rischio il piano Moratti-Bertolaso – Leggi l’articolo.

Riaperture in Israele – Oggi in Israele riaprono ristoranti, bar, scuole e sono consentiti gli eventi in presenza. Sono i primi effetti della campagna vaccinale, che nello Stato ebraico procede a velocità record.

Potrebbero interessarti “We can help you”, a Milano la nuova opera contro la violenza di genere: Cenerentola Carabiniera e Aurora Poliziotta Beatrice Venezi: “I nomi al femminile non risolvono niente, le lotte importanti sono altre” Covid, 20.756 casi e 207 morti: il bollettino di oggi