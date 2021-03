Covid Italia, bollettino oggi 7 marzo 2021: morti, contagi, guariti

Oggi, domenica 7 marzo 2021, in Italia si registrano 20.756 nuovi casi di Covid-19 e 207 decessi di persone contagiate dal virus. È quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Rimane in crescita la curva epidemica in Italia. Ieri il bilancio era stato di 23.641 nuovi casi e 307 i morti.

