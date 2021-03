Ultime 24 ore

Nuovi casi: 13.902

Decessi: 318

Tamponi effettuati: 184.684

Terapie intensive: +95 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 472.533

Casi totali: 3.081.368

Decessi: 100.103

Guariti: 2.508.732

Secondo il bollettino di oggi, lunedì 8 marzo, sul Covid in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 13.902 i nuovi casi, contro i 20.756 di ieri, e 318 i morti (ieri erano stati 207), a fronte di 184.684 tamponi effettuati (ieri erano stati 271.336). Il tasso di positività è al 7,5% rispetto al 7,6 per cento di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 472.533 (-329). Il bilancio delle vittime ammonta a 100.103 (+318). I guariti invece sono 2.508.732 (+13.893), per un totale di 3.081.368 casi (+13.902): questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 21.831 (+687) sono ricoverati in ospedale, 2.700 (+95) necessitano di terapia intensiva, mentre 448.002 si trovano in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento di casi è l’Emilia-Romagna con 2.987 nuovi casi, seguita dalla Lombardia con 2.301 e dalla Campania con 1.644 nuovi contagi.

