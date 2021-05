COVID, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI 5 MAGGIO 2021 IN ITALIA E NEL MONDO

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Ieri per la prima volta da febbraio i casi settimanali di Covid nel mondo hanno registrato un calo, secondo i dati forniti dall’Oms. Nell’ultima settimana sono state registrate 5,69 milioni di infezioni, mentre nella settimana tra il 19 e il 25 aprile erano stati 5,73 milioni. I decessi legati alla malattia sono stati 93mila, rispetto agli 88mila dei sette giorni precedenti. Intanto prosegue la campagna vaccinale in Italia (Qui i dati). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, mercoledì 5 maggio, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE

Ore 07.00 – Covid, Di Maio: “Il coprifuoco va superato, siamo tutti d’accordo” – “La ripartenza passa per il turismo ma passa anche per le riaperture in generale: siamo tutti d’accordo che il coprifuoco debba essere superato e stiamo lavorando per superarlo il prima possibile”, ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a margine del G7 a Londra. Superare il coprifuoco sarà possibile “grazie anche a una campagna di vaccini che finalmente ha segnato 500 mila dosi la giorno”.

COVID, LE NOTIZIE DI IERI

Si cambia ancora idea su AstraZeneca: per non sprecare il vaccino Figliuolo vuole usarlo anche per gli under 60 – Le sorti della campagna vaccinale in Italia dipendono da AstraZeneca. E il generale Figliuolo sembra essere pronto a superare i consigli dell’Agenzia italiana delFarmaco (Aifa) che, dopo lo stop di tre giorni in Europa in seguito a una serie di reazioni avverse sospette, pur non mettendo paletti anagrafici l’ha raccomandato in via preferenziale alle persone con più di 60 anni. A confermare questa versione è il professor Guido Rasi, ex direttore dell’Ema e da oggi nuovo consulente del commissario straordinario per l’emergenza Covid. Qui la notizia completa.

Vaccino: Ema avvia rolling review del cinese Sinovac – Il Comitato per i medicinali umani (Chmp) dell’Ema ha avviato una rolling review, la revisione continua, del vaccino Covid-19 (Vero Cell), sviluppato da Sinovac Life Sciences. “La decisione del Comitato di avviare la revisione progressiva si basa sui risultati preliminari di studi di laboratorio (dati non clinici) e studi clinici. Questi studi suggeriscono che il vaccino inneschi la produzione di anticorpi che colpiscono il Sars-Cov-2, il virus che causa Covid-19, e può aiutare a proteggere dalla malattia”, scrive l’Ema in una nota.

Sicilia: 250mila dosi AstraZeneca nei frigo – In Sicilia sono 250mila le dosi di AstraZeneca chiuse nei frigoriferi e al momento inutilizzate. A fornire il dato aggiornato è il dirigente generale del Dasoe, Mario La Rocca, in conferenza stampa nella Presidenza della Regione. “Abbiamo avviato l’open day tre settimane fa per dare forza e impulso alla campagna di vaccinazione e a quella con AstraZeneca in modo particolare, la cui scorta nei frigoriferi è sempre stata abbondante – dice il governatore Nello Musumeci – Verso AstraZeneca c’è stata e c’è una comprensibile ma ingiustificata psicosi, a fronte di 5-6 decessi la cui connessione con il vaccino comunque è stata esclusa”. La Sicilia ha annunciato che avvierà la campagna vaccinale di massa nelle isole minori. Saranno somministrate le dosi a tutti i cittadini dai 18 anni in su: si parte nel weekend a Lampedusa e Linosa, da lunedì nel resto delle isole.

Von der Leyen: “Superate 150 milioni di vaccinazioni in Ue” – “La campagna vaccinale sta guadagnando velocità in tutta l’Ue: abbiamo appena superato 150 milioni” di immunizzazioni, “un quarto di tutti gli europei ha avuto la prima dose”. Lo scrive la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen su Twitter, ribadendo: “Avremo dosi sufficienti per vaccinare il 70% degli adulti nell’Ue per luglio”.

