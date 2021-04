Rosso, arancione, giallo: il cambio di colore delle regioni di oggi

La Valle d’Aosta rischia di passare dall’arancione al rosso a causa dell’incidenza, la Puglia potrebbe tornare in giallo, dove da lunedì scorso sono possibili le nuove riaperture, mentre la Sardegna tornerà dal rosso all’arancione. Sono queste le ipotesi che circolano a proposito del cambio di colore delle Regioni che sarà deciso oggi, con il consueto monitoraggio della cabina di regia, e che entrerà in vigore dopo il weekend del primo maggio, a partire da lunedì 3.

La Sardegna dovrebbe quindi unirsi ad altre tre Regioni arancioni – Calabria, Sicilia, Basilicata – che dovranno aspettare altri sette giorni prima di poter tornare in giallo, perché l’Rt o il rischio della settimana scorsa erano alti. Complessivamente, i dati sui contagi sono in leggera ma costante discesa, per cui nessuna delle Regioni gialle sembra destinata a peggiorare, e anche l’incidenza settimanale (il numero dei casi per 100mila abitanti) è in calo.

Solo la Valle d’Aosta supera i 250 casi, e per questo passerà in zona rossa. I dati della Puglia erano da giallo già venerdì scorso, ma la Regione è rimasta arancione perché 15 giorni fa era rossa proprio per l’incidenza. Nessuna Regione per il momento riesce a raggiungere i dati da zona bianca.

Come potrebbe cambiare il colore delle regioni

Abruzzo resta giallo

Basilicata resta arancione

Provincia autonoma Bolzano resta gialla

Calabria resta arancione

Campania resta gialla

Emilia-Romagna resta gialla

Friuli-Venezia Giulia resta giallo

Lazio resta giallo

Liguria resta gialla

Lombardia resta gialla

Marche restano gialle

Molise resta giallo

Piemonte resta giallo

Puglia da arancione a giallo

Sardegna da rosso a arancione

Sicilia resta arancione

Toscana resta gialla

Provincia autonoma Trento resta gialla

Umbria resta gialla

Val d’Aosta da arancione a rossa

Veneto resta giallo

