Crisanti: “Salvini non capisce nulla, dice che mi occupo di zanzare” | VIDEO

Covid, Crisanti risponde a Salvini: “Non capisce nulla” | VIDEO

“Salvini non capisce nulla”: così Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova, ha risposto al leader della Lega che qualche giorno fa, parlando del coprifuoco e delle norme anti-Covid, aveva dichiarato di fidarsi più di Bassetti “che si occupa di uomini” rispetto a chi “si occupa di zanzare” con riferimento a Crisanti per l’appunto.

Ospite di Accordi&Disaccordi, il programma d’approfondimento in onda su Nove, l’epidemiologo ha commentato le parole del leader del Carroccio con toni molto duri.

“Io penso che i politici dovrebbero interessarsi di politica perché Salvini ha fatto dato dimostrazione che non capisce nulla. Le zanzare causano 800 milioni di malattie all’anno, di questo mi sono sempre occupato”.

“Sono proprio i Paesi in cui ci stanno più esperti di zanzare, come il Giappone, l’Australia, la Nuova Zelanda, il Vietnam, che sono stati in grado di controllare l’epidemia. Perché lì ci stanno persone che l’epidemia le hanno viste davvero, non come chi è andato in giro senza mascherine dando un pessimo esempio”.

“Dire che il lockdown non serve a niente è come dire che la terra è piatta. Io di fronte a queste osservazioni provo un po’ di pena e anche un po’ di comprensione. Che altro posso fare” continua Crisanti.

“Sono le stesse persone che dicono che la quarantena funziona. Ma come la quarantena è una specie di lockdown personalizzato e quando noi lo estendiamo a livello sociale non funziona? Io penso che queste persone utilizzano in malafede sfruttando le ansie, le frustrazioni e le aspettative delle persone degli argomenti per causare danni al Paese”.

“Questa è demagogia allo stato puro – conclude l’esperto – Io posso capire uno che crede che la terra è piatta, ma non posso accettare che utilizza l’argomento che la terra è piatta per farci un danno”.

Leggi anche: Coprifuoco, Salvini attacca Crisanti: “Bassetti dice che non serve, qualcun altro si occupa di zanzare” | VIDEO