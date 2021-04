23 casi Covid sull’aereo atterrato a Fiumicino da Nuova Delhi: verifiche sulla variante indiana

Sono in totale 23 i passeggeri del volo, atterrato a Fiumicino ieri sera alle 21,15 e proveniente dall’India, risultati positivi al tampone per la ricerca del Covid-19. Il 9% dei 213 passeggeri e 10 componenti dell’equipaggio. Tutti sono ora in quarantena alla cittadella militare della Cecchignola o allo Sheraton Hotel all’Eur per effetto della nuova ordinanza del governo che punta ad arginare i possibili contagi causati da chi arriva dall’India e dal Pakistan.

Le operazioni di screening nello scalo della Capitale erano state allestite dopo l’allarme lanciato ieri da Zingaretti e lo stesso assessore D’Amato, anche in virtù dell’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, datata 25 aprile, che vieta i voli provenienti dall’India e impone la quarantena a chi era tornato in Italia nei 14 giorni precedenti, nel tentativo di arginare la diffusione della variante indiana (qui spieghiamo cosa sappiamo sulla variante indiana).

“Siamo ora in attesa dei risultati del sequenziamento per la ricerca delle varianti da parte dell’Istituto Spallanzani. Tutte le persone risultate positive e i contatti stretti dei positivi sono stati inviati in un Covid Hotel per l’isolamento. Voglio ringraziare i nostri operatori, le USCAR guidate da Pierluigi Bartoletti e Stefano Marongiu, ADR, la Protezione civile e le Forze dell’ordine per il grande lavoro svolto”, ha specificato D’Amato.