Covid, le ultime notizie di oggi 4 aprile 2021 in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – L’Italia celebra la Pasqua in zona rossa per il secondo anno consecutivo: da ieri e fino a domani su tutto il territorio nazionale sono in vigore restrizioni più severe per limitare la diffusione del virus [qui tutte le misure in vigore]. Da martedì torna in vigore il regime della differenziazione cromatica regionale, con 9 regioni in rosso e 11 in arancione. Intanto continua la campagna di vaccinazione: finora in Italia sono state somministrate 10,9 milioni di dosi a fronte di 12,7 milioni consegnate [3,4 milioni di persone hanno ricevuto entrambe le dosi raccomandate – qui i dati in tempo reale]. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, domenica 4 aprile, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE: LA DIRETTA

In attesa di aggiornamenti

COVID, LE NOTIZIE DI IERI

Il bollettino: 21.261 casi e 376 decessi – In Italia ieri, sabato 3 aprile 2021, sono stati registrati 21.261 nuovi casi e 376 morti. Il tasso di positività è calato al 5,9 per cento rispetto al 6,6 del giorno precedente. Il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva è aumentato di 10 unità. Il bollettino del 3 aprile.

L’Olanda sospende AstraZeneca per non sprecare dosi – L’Olanda ha sospeso tutte le somministrazioni del vaccino AstraZeneca fino al 7 aprile, per evitare di dover sprecare dosi, dopo che è stato deciso di limitare temporaneamente la vaccinazione agli over 60. Circa 700 ultrasessantenni dovevano ricevere in questi giorni il vaccino AstraZeneca, ma i loro appuntamenti sono stati cancellati dato che non vi era garanzia di riuscire ad usare tutte le dosi nelle provette. Al momento circa 400mila persone hanno ricevuto una dose di vaccino AstraZeneca in Olanda. Fra queste vi sono stati cinque casi di trombi nel sangue in donne fra i 25 e i 65 anni, una delle quali è morta. Per questo motivo il ministro della Sanità ha deciso di sospendere le vaccinazioni sotto i 60 anni, in attesa di chiarire se vi sia un nesso causale fra vaccini e casi di trombosi. Il governo olandese sta mettendo in campo esperimenti per provare a tornare alla normalità.

Regno Unito, 7 morti su 18 milioni di vaccinazioni AstraZeneca – Nel Regno Unito, su 18 milioni di dosi AstraZeneca somministrate, sono 7 le persone morte a causa di coaguli di sangue dopo aver ricevuto il vaccino. Lo spiega il regolatore britannico Mhra, che ha ricevuto la segnalazione di 30 casi di problematiche del sangue. Nel dettaglio, dal 24 marzo la Mhra ha ricevuto segnalazioni di 22 casi di trombosi venosa cerebrale e di altri 8 casi di trombosi associati a carenza di piastrine, su un totale di 18,1 milioni di dosi somministrate. “La nostra revisione approfondita di queste segnalazioni sta continuando”, ha detto il direttore della Mhra June Raine.

Argentina, Fernandez già vaccinato ma positivo al Covid – Il presidente dell’Argentina, Alberto Fernandez, che ha già ricevuto due dosi del vaccino russo Sputnik V, è risultato positivo al Covid-19. Lo ha annunciato lui stesso su Twitter, spiegando di avere mal di testa e 37,3 gradi di temperatura. Il 21 gennaio 2021 Fernandez è stato il primo presidente dell’America Latina a essere vaccinato. Tre settimane dopo ha ricevuto la seconda dose.

